أول 5 صور من حفل زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي ومريم عامر في العلمين

كتب - نهى خورشيد

يحتفل أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث والمتوج بذهبية أولمبياد باريس، اليوم الجمعة بحفل زفافه على زميلته مريم عامر، في أحد الفنادق الكبري بمدينة العلمين الجديدة.

وتداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للثنائي على أحد الشواطئ، مع عباراة "لقد جمعهم الحب فمن يفرقهم".

وكان الجندي نشر صباح اليوم صوراً من استعدادته في غرفته مع أصدقائه، بجانب ظهور الأول بالبدلة البيضاء، قبل انطلاق حفل الزفاف.