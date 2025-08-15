مباريات الأمس
أول 5 صور من حفل زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي ومريم عامر في العلمين

10:20 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حفل زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي ومريم عامر في العلمين
  • عرض 5 صورة
    حفل زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي ومريم عامر في العلمين
  • عرض 5 صورة
    حفل زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي ومريم عامر في العلمين
  • عرض 5 صورة
    حفل زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي ومريم عامر في العلمين
كتب - نهى خورشيد

يحتفل أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث والمتوج بذهبية أولمبياد باريس، اليوم الجمعة بحفل زفافه على زميلته مريم عامر، في أحد الفنادق الكبري بمدينة العلمين الجديدة.

وتداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للثنائي على أحد الشواطئ، مع عباراة "لقد جمعهم الحب فمن يفرقهم".

وكان الجندي نشر صباح اليوم صوراً من استعدادته في غرفته مع أصدقائه، بجانب ظهور الأول بالبدلة البيضاء، قبل انطلاق حفل الزفاف.

أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث حمد الجندي المتوج بذهبية أولمبياد باريس حفل زفاف البطل الأولمبي أحمد الجندي فل زفاف أحمد الجندي ومريم عامر
