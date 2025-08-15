مباريات الأمس
بـ 4 مليون جنيه إسترليني.. هدايا كريستيانو رونالدو لجورجينا بمناسبة الخطوبة

11:19 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
  عرض 5 صورة
  عرض 5 صورة
    ساعة باتيك فيليت التي أهداها رونالدو لجورجينا
  عرض 5 صورة
    رونالدو يهدي جورجينا حقيبة فاخرة
  عرض 5 صورة
    رونالدو يهدي جورجينا سيارة بورش
  عرض 5 صورة
    رونالدو يهدي جورجينا ساعة أوديمار
كتبت-هند عواد:

أهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، جورجينا رودريجيز هدايا فاخرة، بقيمة 270 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن كريستيانو رونالدو أهدى على جورجينا رودريجيز هدايا بقيمة ربع مليون جنيه إسترليني كجزء من خطوبتهما، إضافة إلى خاتم الخطوبة الذي وصل سعره إلى 3.7 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو أهدى جورجينا سيارة بورش تايكان الكهربائية البيضاء المذهلة، والتي أنفق عليها 78250 جنيهًا إسترلينيًا، أيضا ساعة جديدة من ماركة أوديمار بيجيه بقيمة 53 ألف جنيه إسترليني.

كما أهداها ساعة أخرى على شكل ساعة باتيك فيليب بقيمة 42 ألف جنيه إسترليني، كما أنفق رونالدو أيضًا ما يقرب من 7000 جنيه إسترليني على حقائب اليد الجديدة من كريستيان ديور ولويس فيتون.

وأكمل رونالدو مجموعة الهدايا بمجموعة متنوعة من الفساتين والقمصان، والتي كلفته مبلغًا إضافيًا قدره 18700 جنيه إسترليني.

كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز هدايا كريستيانو رونالدو لجورجينا خطوبة رونالدو وجورجينا النصر السعودي
إعلان