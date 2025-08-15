كتبت-هند عواد:

أهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، جورجينا رودريجيز هدايا فاخرة، بقيمة 270 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن كريستيانو رونالدو أهدى على جورجينا رودريجيز هدايا بقيمة ربع مليون جنيه إسترليني كجزء من خطوبتهما، إضافة إلى خاتم الخطوبة الذي وصل سعره إلى 3.7 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو أهدى جورجينا سيارة بورش تايكان الكهربائية البيضاء المذهلة، والتي أنفق عليها 78250 جنيهًا إسترلينيًا، أيضا ساعة جديدة من ماركة أوديمار بيجيه بقيمة 53 ألف جنيه إسترليني.

كما أهداها ساعة أخرى على شكل ساعة باتيك فيليب بقيمة 42 ألف جنيه إسترليني، كما أنفق رونالدو أيضًا ما يقرب من 7000 جنيه إسترليني على حقائب اليد الجديدة من كريستيان ديور ولويس فيتون.

وأكمل رونالدو مجموعة الهدايا بمجموعة متنوعة من الفساتين والقمصان، والتي كلفته مبلغًا إضافيًا قدره 18700 جنيه إسترليني.

