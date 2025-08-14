مباريات الأمس
"سكة البهايم".. أيمن أشرف يثير الجدل بهذا المنشور

06:30 ص الخميس 14 أغسطس 2025
    اللاعب أيمن أشرف
    أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق
    أيمن أشرف
    أيمن أشرف
    ايمن اشرف
    أيمن أشرف
    البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أيمن أشرف
    أيمن أشرف مدافع الأهلي
    أيمن أشرف لاعب الأهلي
كتب - يوسف محمد:

أثار أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق، حالة واسعة من الجدل من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب أشرف عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "نصيحة في الكارير وفي الحياة عموما، مهما كنت أسد وقلبك جامد وسع من سكة البهايم".

ويتواجد حاليا أيمن أشرف بلا نادٍ، منذ رحيله عن صفوف فريق البنك الأهلي، في يناير الماضي 2025، بعد فترة مع الفريق لمدة اقتربت من عامين.

والجدير بالذكر أن أشرف كان انتقل إلى فريق البنك الأهلي، في يوليو من عام 2023 قادما من النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

