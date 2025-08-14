"سكة البهايم".. أيمن أشرف يثير الجدل بهذا المنشور

كتب - يوسف محمد:

أثار أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق، حالة واسعة من الجدل من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب أشرف عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "نصيحة في الكارير وفي الحياة عموما، مهما كنت أسد وقلبك جامد وسع من سكة البهايم".

ويتواجد حاليا أيمن أشرف بلا نادٍ، منذ رحيله عن صفوف فريق البنك الأهلي، في يناير الماضي 2025، بعد فترة مع الفريق لمدة اقتربت من عامين.

والجدير بالذكر أن أشرف كان انتقل إلى فريق البنك الأهلي، في يوليو من عام 2023 قادما من النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

