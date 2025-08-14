مباريات الأمس
زوجة حسام عبد المجيد تنشر 7 صور والجمهور يعلق

04:00 ص الخميس 14 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

نشرت ملك أحمد، زوجة لاعب نادي الزمالك حسام عبد المجيد، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

زوجة حسام عبد المجيد تنشر 7 صور جديدة

وظهرت ملك بإطلالة أنيقة خلال خروجها في أحد الأماكن العامة، حيث نالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بأناقتها وذوقها الرفيع.

ويذكر أن حسام عبد المجيد، البالغ من العمر 24 عاما، يعد من أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2019.

ومنذ انضمامه للفريق الأول، خاض عبد المجيد 131 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

إعلان