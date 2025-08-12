مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

بالتاتو.. زيدان ينشر 3 صورة جديدة والجمهور يعلق

06:45 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد زيدان
  • عرض 3 صورة
    محمد زيدان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشر محمد زيدان، لاعب بوروسيا دورتموند ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر زيدان في الصور أثناء تواجده في أحد الأماكن، وكان واضحا "التاتوه" المرسوم على يده اليمنى، ما لفت انتباه متابعيه.

ويذكر أن محمد زيدان اعتزل كرة القدم عام 2016 بعد مسيرة احترافية مشرفة، كان آخرها مع نادي الإنتاج الحربي، وسبق له اللعب في عدد من الأندية الأوروبية أبرزها بوروسيا دورتموند، فيردر بريمن، وماينز في الدوري الألماني.

خلال مشواره مع بوروسيا دورتموند، خاض زيدان 73 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 10 أهداف، كما شارك مع منتخب مصر في 41 مباراة دولية، أحرز فيها 10 أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد زيدان محمد زيدان بالتاتوه أين احترف محمد زيدان اين اعتزل محمد زيدان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان