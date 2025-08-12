بالتاتو.. زيدان ينشر 3 صورة جديدة والجمهور يعلق

القاهرة - مصراوي

نشر محمد زيدان، لاعب بوروسيا دورتموند ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر زيدان في الصور أثناء تواجده في أحد الأماكن، وكان واضحا "التاتوه" المرسوم على يده اليمنى، ما لفت انتباه متابعيه.

ويذكر أن محمد زيدان اعتزل كرة القدم عام 2016 بعد مسيرة احترافية مشرفة، كان آخرها مع نادي الإنتاج الحربي، وسبق له اللعب في عدد من الأندية الأوروبية أبرزها بوروسيا دورتموند، فيردر بريمن، وماينز في الدوري الألماني.

خلال مشواره مع بوروسيا دورتموند، خاض زيدان 73 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 10 أهداف، كما شارك مع منتخب مصر في 41 مباراة دولية، أحرز فيها 10 أهداف.