كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

بعد زواجه للمرة الثانية.. أبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى (صور)

01:46 ص الإثنين 07 يوليه 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (10) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (5) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (6) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (8) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (4) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (3) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (2) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (10) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (11) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (7) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (8) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (4) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (3) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (7) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (14) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (12) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (13) (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني (2) (1)
  • عرض 22 صورة
    النني وزوجته (9) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

يتساءل جماهير ومتابعي كرة القدم، عن مصير آمال الحناوي زوجة محمد النني نجم آرسنال ومنتخب مصر الإسبق، والجزيرة الإماراتي الحالي، خاصة بعد انتشار صور له رفقة زوجته الثانية "البلوجر حنان".

ورغم انتشار العديد من الصور بين النني وزوجته الجديدة، إلا أن زوجته الأولي لا تزال تضع اسمه على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن آمال الحناوي زوجة النني الأولي..

تدعي آمال وتبلغ من العمر 30 عاماً.

تهوي تصميم الأزياء والموضة، لديها شغف كبير بالفاشون.

يتابعها أكثر من 80.1 ألف شخص على حسابها الرسمي في إنستجرام.

تحرص على مشاركة صور تجمعها بعائلتها مع الجمهور والمتابعين.

لديها ثلاثة أبناء وهم فتاة تُدعى "فاطمة"، وولد يُدعى "مالك"، وطفل ثالث لم تُفصح عن اسمه.

أقرأ أيضًا:

مع اقتراب نصف النهائي.. ترتيب القوى في مونديال الأندية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النني وزوجته زوجة محمد النني الأولى زواج محمد النني زوجة النني الثانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان