كتب - نهى خورشيد

يتساءل جماهير ومتابعي كرة القدم، عن مصير آمال الحناوي زوجة محمد النني نجم آرسنال ومنتخب مصر الإسبق، والجزيرة الإماراتي الحالي، خاصة بعد انتشار صور له رفقة زوجته الثانية "البلوجر حنان".

ورغم انتشار العديد من الصور بين النني وزوجته الجديدة، إلا أن زوجته الأولي لا تزال تضع اسمه على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن آمال الحناوي زوجة النني الأولي..

تدعي آمال وتبلغ من العمر 30 عاماً.

تهوي تصميم الأزياء والموضة، لديها شغف كبير بالفاشون.

يتابعها أكثر من 80.1 ألف شخص على حسابها الرسمي في إنستجرام.

تحرص على مشاركة صور تجمعها بعائلتها مع الجمهور والمتابعين.

لديها ثلاثة أبناء وهم فتاة تُدعى "فاطمة"، وولد يُدعى "مالك"، وطفل ثالث لم تُفصح عن اسمه.

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