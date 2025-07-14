مؤمن زكريا ينشر صورة مع ابنه في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بابنه خلال عطلتهم الصيفية.

وظهر زكريا برفقة ابنه في إحدى المدن الساحلية، حيث يستمتع بوقته مع عائلته خلال الإجازة الصيفية.

وقد لاقت الصورة تفاعلا واسعا، حيث علق عدد من نجوم كرة القدم عليها باستخدام رموز القلوب، ومن بينهم: أحمد الشيخ لاعب نادي الإسماعيلي، وسيد معوض لاعب الأهلي السابق، وإسلام محارب لاعب طلائع الجيش، وحسام حسن لاعب مودرن سبورت.

محطات انتقالات مؤمن زكريا خلال مسيرته الكروية:

بدأ مؤمن زكريا مسيرته الكروية ضمن ناشئي النادي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي ومن هناك، انضم إلى النادي المصري البورسعيدي، ثم إلى نادي إنبي، حيث برزت موهبته وتألقه.

ومن نادي إنبي انتقل إلى نادي الزمالك، قبل أن يعود مجددا إلى إنبي، ومنه إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال كاملة ثم خرج في إعارة إلى النادي الأهلي السعودي، ثم إلى نادي أحد السعودي.

وبعد انتهاء فترة الإعارات، عاد إلى صفوف النادي الأهلي، لكنه اضطر إلى اعتزال كرة القدم بعد تعرضه لوعكة صحية أجبرته على التوقف عن اللعب.