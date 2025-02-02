كتب - يوسف محمد:

تتوالى الأيام والسنين، ومازالت مذبحة بورسعيد في يوم 1 فبراير 2012، التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري، عالقة في أذهان كل المصريين وليس محبي وعشاق كرة القدم فقط، بكل أحداثها والمشاهد المؤلمة التي شهدتها المباراة.

ويحرص دائمًا الكثير من نجوم كرة القدم، أحياء ذكرى مذبحة بورسعيد، وهو ما حدث أمس الجمعة والتي شهد قيام عدد كبير من محبي النادي الأهلي، بإحياء وإعادة ذكرى الـ 74 شهيد، الذين توفوا، ضحية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في 1 فبراير من عام 2012 بالدوري المصري.

مجلس إدارة النادي الأهلي يحيي ذكرى مذبحة بورسعيد

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي أمس الجمعة، الموافق 1 فبراير من العام الجاري 2025، على إحياء ذكرى شهداء النادي بمذبحة بورسعيد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لمجلس إدارة النادي من أمام النصب التذكاري الذي يحمل أسماء الشهداء، وكتب: "مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُحيي ذكرى شهداء الأهلي".

نجوم الأهلي يحيون ذكرى شهداء بورسعيد

ولم يتذكر شهداء هذه المذبحة مجلس إدارة النادي الأهلي فقط، بل قام عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية وبشكل خاص نجوم القلعة الحمراء سواء الحاليين أو نجوم سابقين بإحياء ذكرى شهداء بورسعيد.

وقام عدد كبير من نجوم المارد الأحمر، بإحياء ذكرى شهداء الفريق، على رأسهم نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة، الذي قام بنشر صورة تحمل رقم 72 وكتب "لن ننساكم".

كما قام عدد كبير من اللاعبين، بإحياء ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد مثل: "محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري، شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز وعدد كبير من نجوم النادي الأهلي".

ويمكن الاطلاع على أبرز اللاعبين الذين تفاعلوا مع إحياء ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد من خلال الاطلاع على الألبوم أعلاه:

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