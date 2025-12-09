تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي بسبب العاصفة "برام".. ماذا حدث؟

أُجلت مباراة بورت فايل وبرادفورد سيتي، ضمن مواجهات مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن العاصفة "برام" تواصل إحداث الفوضى في بريطانيا، حيث تم تأجيل إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى بسبب عدم صلاحية أرضية الملعب للعب.

العاصفة تؤجل مباراة بالدوري الإنجليزي

كان فريق بورت فايل، صاحب المركز الأخير، يستعد لملاقاة برادفورد سيتي الوصيف، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فالي بارك، إلا أن المباراة أُجلت بعد أن أعلن الحكم بنجامين سبيدي عدم صلاحية أرضية الملعب نتيجة تراكم كميات كبيرة من المياه.

وأكد النادي في بيان رسمي: "تم تأجيل المباراة بعد فحص أرضية ملعب فالي بارك، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في الوقت المناسب، بإمكان المشجعين استرداد قيمة التذاكر إذا لم يتمكنوا من حضور المباراة في الموعد الجديد".

ويحتل فريق كارديف سيتي صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، بينما حل برادفورد وصيفا برصيد 34 نقطة.

اقرأ أيضًا:

"هاجرنا مرتين ووالدتي عملت في تنظيف المدارس".. حكاية ستيفانو كوزين مدرب جزر القمر

الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2025