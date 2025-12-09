مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

2 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

1 6
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

0 0
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 1
22:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي بسبب العاصفة "برام".. ماذا حدث؟

كتب : محمد القرش

10:04 م 09/12/2025

ملعب فالي بارك

أُجلت مباراة بورت فايل وبرادفورد سيتي، ضمن مواجهات مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن العاصفة "برام" تواصل إحداث الفوضى في بريطانيا، حيث تم تأجيل إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى بسبب عدم صلاحية أرضية الملعب للعب.

العاصفة تؤجل مباراة بالدوري الإنجليزي

كان فريق بورت فايل، صاحب المركز الأخير، يستعد لملاقاة برادفورد سيتي الوصيف، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فالي بارك، إلا أن المباراة أُجلت بعد أن أعلن الحكم بنجامين سبيدي عدم صلاحية أرضية الملعب نتيجة تراكم كميات كبيرة من المياه.

ملعب فالي بارك

وأكد النادي في بيان رسمي: "تم تأجيل المباراة بعد فحص أرضية ملعب فالي بارك، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في الوقت المناسب، بإمكان المشجعين استرداد قيمة التذاكر إذا لم يتمكنوا من حضور المباراة في الموعد الجديد".

ويحتل فريق كارديف سيتي صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، بينما حل برادفورد وصيفا برصيد 34 نقطة.

ملعب فالي بارك

اقرأ أيضًا:

"هاجرنا مرتين ووالدتي عملت في تنظيف المدارس".. حكاية ستيفانو كوزين مدرب جزر القمر

الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

