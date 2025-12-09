شهدت الساعات الماضية تصاعد أدخنة أزمة مبكرة لمباراة مصر وايران المقرر إقامتها في يونيو 2026 ببطولة كأس العالم.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة لأزمة مباراة مصر وايران:

البداية كانت بانتشار أنباء عن موقع Outsports الأمريكي، تفيد بأت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قررت تنظيم احتفالية تخص مجتمع الميم في يوم مباراة مصر وايران المرتقبة بكأس العالم.

وأشار التقرير أن اللجنة المنظمة لكأس العالم في مدينة سياتل الأمريكية قررت تسمية مباراة مصر وايران في البطولة باسم المثليين "مباراة شرف"، والاحتفال في ملعب لومين.

رد فعل إيران علي قرار اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026

الجانب الإيراني وصف هذا القرار بالخبيث، حيث أكدت وكالة أنباء "مهر الإيرانية" أن اللجنة تعرف أن كلا المنتخبين تابعان للديانة الاسلامية وأن مثل هذا الأمر سيلاقي بالتأكيد رفضا قاطعا من الجانبين ولكنه كان قرارا خبيثا.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه سيتم الاتجاه للاتحاد الدولي لكرة القدم في حال التأكيد علي صحة الأنباء، حيث أن الفيفا تؤكد ضرورة إبعاد القضايا العرقية والدينية والجنسية عن كرة القدم.

ردود أفعال مصرية غاضبة علي قرار مباراة المثليين

الجانب المصري رفض بشكل قاطع إقامة هذه المباراة في كأس العالم، حيث كشف مصدر باتحاد الكرة أن المنتخب المصري لن يشارك في هذه الاحتفالية بأي شكل.

كما تداول الاعلام المصري هذه الأزمة برفض علني، بعدما خرجت الاعلامية لميس الحديد عبر قناة النهار تعبر عن استيائها من هذا القرار.

وأكدت لميس الحديد أنه برغم عدم صدور بيان رسمي من اتحاد الكرة المصري علي تلك الأنباء إلا أن الرد لا يحتاج للنقاش من الأساس وطرح هذه الفكرة مرفوض شكلا ومضمونا.

ماهو يوم الفخر في مدينة سياتل الأمريكية؟

تقوم مدينة سياتل الأمريكية (أكبر مدينة في ولاية واشنطن)، بتخصيص يوم عطلة بنهاية كل عام لاقامة فعاليات بارزة من احتفالات مجتمع الميم في المدينة.

وتُعد هذه الفعالية حدثًا سنويًا بارزًا تحتفي به مدينة سياتل، وهي المناسبة المرتبطة عالميًا ببدايات الحركة الحقوقية لمجتمع الميم.