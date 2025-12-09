نجم باريس.. من هو بديل محمد صلاح في ليفربول؟

بدأ نادي ليفربول تحركاته نحو ضم الفرنسي برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي يسعى للحصول على مكانة أكبر من التي يحصل عليها مع العملاق الباريسي، حيث بات مستقبله في حديقة الأمراء غير محسوم حتى الآن.

ويسعى الريدز للتعاقد مع الموهبة الفرنسية، ليحل بديلا للمصري محمد صلاح الذي بات موقفه من الاستمرار مع ليفربول غامضا، نظرا للأزمة التي دخل فيها اللاعب مع المدرب أرني سلوت وإدارة النادي.

التقارير الواردة من الصحافة الفرنسية تشير إلى أن ليفربول ليس وحده في سباق التعاقد مع صاحب الـ23 عاما، حيث يُزاحمه أرسنال وعدد من أندية الدوري الإنجليزي التي تتابع موقف اللاعب، خاصة في ظل شعور باركولا بعدم الرضا عن دوره الحالي مع النادي الباريسي تحت قيادة لويس إنريكي.

ورغم محاولات باريس سان جيرمان تأمين مستقبل نجمه الشاب بعرض تجديد كبير يشمل زيادة مالية ضخمة، لم يتخذ اللاعب قراره النهائي بالاستمرار، مما يعزز التكهنات حول إمكانية رحيله، خصوصا مع اهتمام أندية البريميرليج بضمه خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن عرض باريس لتجديد عقد اللاعب الفرنسي، سيجعله أحد أعلى اللاعبين أجرا في ملعب بارك دي برانس، حيث يتقاضى حالياً حوالي 170 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويعد باركولا أحد أبرز المواهب الفرنسية الصاعدة، بعدما قدم موسما استثنائيا مع سان جيرمان العام الماضي، مسهما بـ 42 هدفا بين تسجيل وصناعة في 64 مباراة، ليكون عنصرا مؤثرا في تتويج الفريق بثلاثية محلية، دوري أبطال أوروبا بجانب السوبر الأوروبي.