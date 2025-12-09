بدأت بصورة "سونار" وانتهت في السجن.. حكاية ابتزاز سون هيونج مين

نجم باريس.. من هو بديل محمد صلاح في ليفربول؟

قضت محكمة في كوريا الجنوبية بسجن امرأة لمدة 4 سنوات بعد أن زعمت أنها حامل من لاعب منتخب كوريا الجنوبية سون هيونج مين، من أجل الحصول على المال منه.

التحقيقات أوضحت أن المرأة (تُعرف باسم يانج) أخذت من اللاعب 200 ألف جنيه إسترليني بعد أن أرسلت له صورة سونار وهددت بنشر قصة كاذبة تقول إنها تحمل طفله إذا لم يدفع المال.

وبحسب وكالة يونهاب، فقد أنفقت يانج الأموال على مشتريات فاخرة وحقائب وماركات عالمية، ثم عادت هذا العام مطالبةً بمبلغ إضافي قدره 35 ألف جنيه إسترليني بمساعدة شخص آخر، المحكمة حكمت على شريكها في الجريمة بالسجن عامين.

وقالت المحكمة إن يانج استغلت شهرة سون لإلحاق الضرر به نفسيا، ووصلت لدرجة محاولة نشر القصة عبر وسائل الإعلام وشركات الدعاية.

كما أكدت أن اللاعب تأثر نفسيا بشدة بعد انتشار تفاصيل القضية، خاصة مع عدم وجود دليل واضح على الحمل من الأساس.

سون، الذي غادر توتنهام وانتقل إلى نادي لوس أنجلوس إف سي في صفقة كبيرة هذا العام، حضر جلسة مغلقة الشهر الماضي وقدم شهادته أمام المحكمة.