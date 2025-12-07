رسالة خاصة من شقيقة محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول (صور)

التقطت كاميرات وسائل الإعلام صورا لمحمد صلاح وهو يغادر تدريبات ليفربول، بعد يوم واحد فقط من تصريحاته النارية ضد المدرب وإدارة النادي.

خرج صلاح عن صمته بعدما جلس على دكة بدلاء ليفربول للمرة الثالثة على التوالي، في مباراة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات صلاح

وقال صلاح لوسائل الإعلام عقب انتهاء المباراة: "أعتقد أنها المرة الثالثة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء، والأولى في مسيرتي، لذلك أشعر بخيبة أمل شديدة، لقد قدمت الكثير لهذا النادي".

وأضاف: "لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء، علاقتي بالمدرب جيدة، لكن فجأة انقطعت، ويبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي، ولا أقبل الوضع".

وواصل: "طلبت من والدتي حضور مباراة برايتون المقبلة، وفي أنفيلد سأقول وداعا للجماهير، فأنا ذاهب إلى بطولة أفريقيا".

وأكد: "هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لي، لا أعرف لماذا يحدث معي دائما، أشعر الآن وكأنني أُهمل، لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، وأريد الاحترام".

ماذا فعل صلاح في تدريبات ليفربول؟

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن صلاح ظل في مركز تدريب ليفربول AXA، أكثر من ثلاث ساعات ونصف.

وغادر المنشأة التدريبية قبل الساعة الثالثة عصرا، بعد جلسة تدريبية، مستقل سيارته رولز رويس سبيكتر، التي تبلغ قيمتها 330 ألف جنيه إسترليني، وهو يغادر مقر الفريق.