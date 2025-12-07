وفاة المالك السابق لنادي ليفربول عن عمر يناهز 79 عاما

توفي توم هيكس، رجل الأعمال الأمريكي والمالك السابق لنادي ليفربول، إضافة إلى امتلاكه أندية رياضية أخرى في منطقة دالاس، عن عمر يناهز 79 عامًا.

في عام 2007، استحوذ رجل الأعمال على 50% من أسهم نادي ليفربول، الذي كان يملكه بالشراكة مع جورج جيليت، وبعد مواجهة صعوبات مالية، تم بيع النادي لشركة نيو إنجلاند سبورتس فينشرز (NESV)، التي تحولت لاحقًا إلى مجموعة فينواي الرياضية.

وفي أكتوبر 2010، وخلال فترة الثلاث سنوات والنصف التي قضاها هيكس وجيليت في إدارة النادي، لم يتمكن الثنائي من تحقيق أي ألقاب مع ليفربول.

إلى جانب ليفربول، امتلك هيكس فريق دالاس ستارز في دوري الهوكي الوطني من 1995 حتى 2011، وقاد الفريق للفوز بكأس ستانلي في 1999، كما امتلك فريق تكساس رينجرز للبيسبول من 1998 إلى 2010، وحقق معهم ثلاثة ألقاب في القسم الغربي الأمريكي، كما وصل إلى بطولة العالم.