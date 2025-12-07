إعلان

وفاة المالك السابق لنادي ليفربول عن عمر يناهز 79 عاما

كتب : محمد القرش

08:06 م 07/12/2025

شعار فريق ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفي توم هيكس، رجل الأعمال الأمريكي والمالك السابق لنادي ليفربول، إضافة إلى امتلاكه أندية رياضية أخرى في منطقة دالاس، عن عمر يناهز 79 عامًا.

في عام 2007، استحوذ رجل الأعمال على 50% من أسهم نادي ليفربول، الذي كان يملكه بالشراكة مع جورج جيليت، وبعد مواجهة صعوبات مالية، تم بيع النادي لشركة نيو إنجلاند سبورتس فينشرز (NESV)، التي تحولت لاحقًا إلى مجموعة فينواي الرياضية.

توم هيكس وجورج جيليت

وفي أكتوبر 2010، وخلال فترة الثلاث سنوات والنصف التي قضاها هيكس وجيليت في إدارة النادي، لم يتمكن الثنائي من تحقيق أي ألقاب مع ليفربول.

توم هيكس رجل الأعمال الأمريكي والمالك السابق لنادي ليفربول

إلى جانب ليفربول، امتلك هيكس فريق دالاس ستارز في دوري الهوكي الوطني من 1995 حتى 2011، وقاد الفريق للفوز بكأس ستانلي في 1999، كما امتلك فريق تكساس رينجرز للبيسبول من 1998 إلى 2010، وحقق معهم ثلاثة ألقاب في القسم الغربي الأمريكي، كما وصل إلى بطولة العالم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول أخبار ليفربول المالك السابق لنادي ليفربول توم هيكس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان