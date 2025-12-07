هجوم ورضوخ.. ماذا حدث في أزمة صلاح الأخيرة مع ليفربول؟

بعد اقتراب زواج ابنته من نجم الزمالك.. 11 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة

دخل النجم المصري محمد صلاح في أزمة جديدة مع نادي ليفربول، بعد جلوسه بديلاً في ثلاث مباريات متتالية مع الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة الثالثة أمام ليدز يونايتد، خرج صلاح بتصريحات غاضبة ضد النادي، مستنكرا ما يحدث معه وعدم الاعتماد عليه في مباريات الريدز خلال الفترة الأخيرة.. لمزيد من التصريحات اضغط هنا

ماذا حدث في أزمة صلاح الأخيرة مع ليفربول؟

لم تكن هذه هي الأزمة الأولى بين صلاح وليفربول، إذ تعود الأزمة السابقة إلى الخلاف على شروط تجديد عقده مع النادي.

حينها، قال مصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إن إدارة ليفربول تواصلت مع رامي عباس وكيل صلاح، لكن العرض الذي قدمه النادي كان ضعيفا من الناحية المادية.

وأوضح المصدر أن ليفربول أراد تجديد عقد صلاح بشروط خاصة ولمدة عام واحد فقط، وهو ما رفضه اللاعب.

وفي وقت لاحق، خرج صلاح بتصريحات مثيرة للجدل عبر شبكة "سكاي سبورتس"، قال فيها: "الفترة الحالية تعد الستة أشهر الأخيرة لي مع الفريق، خاصة وأنه لا يوجد أي تقدم حتى الآن في ملف التجديد".

وأضاف: "نحن متباعدون تماماً، وعلينا الانتظار، كل ما يشغلني الآن هو أنه إذا كانت هذه الأشهر هي الأخيرة لي هنا، فماذا يجب أن أفعل في المستقبل؟".

واختتم: "هل أنظر إلى الوراء وأقلق بشأن عدم تجديد العقد؟ أم أواصل العمل لتقديم موسم رائع؟ هذا ما يدور في ذهني حالياً".

وضعت هذه التصريحات إدارة ليفربول تحت ضغط كبير من جماهير النادي التي طالبت بضرورة التجديد لصلاح وفق شروطه تقديرا لما يقدمه مع الفريق.

وفي يوم الجمعة الموافق 11 أبريل، أعلن ليفربول تجديد عقد محمد صلاح لمدة عامين، مستجيبا لمطالب اللاعب والجماهير.