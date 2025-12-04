احتفل يوسف أوباما نجم نادي بيراميدز، أمس الأربعاء 3 ديسمبر الجاري، بعيد ميلاد زوجته، من خلال نشر صورة تجمعهما معا عبر "إنستجرام".

ونشر أوباما عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا حياتي".

أبرز المعلومات عن زوجة يوسف أوباما

وزوجة يوسف أوباما تدعى إسراء محمد، وكان الثنائي احتفل بحفل زفافهما في يوليو عام 2021.

ولا تظهر إسراء زوجة نجم وسط نادي بيراميدز، معه في الكثير من المناسبات سواء الرياضية أو الخاصة، وهو ما يجعل المعلومات غير متوفرة عنها بشكل كبير.

ومن أبرز المواقف التي ظهرت فيها إسراء زوجة أوباما معه، كان ظهورها معه خلال الاحتفال بالفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، أثناء تواجده مع نادي الزمالك موسم 2023-2024.

ويمتلك أوباما من زوجته، طفلين، هما "تاليا يوسف إبراهيم وياسين".

أرقام أوباما مع بيراميدز

وكان صاحب الـ 30 عاما، انضم إلى فريق بيراميدز في يناير من عام 2024، في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع نادي الزمالك.

ومنذ الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز، شارك أوباما مع الفريق في 30 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (فيديو)

صلاح يتفوق على أفضل لاعب بالعالم ومركز صادم لمرموش.. أفضل 100 لاعب في كأس العالم 2026