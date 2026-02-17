بلغات عدة.. محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية

وكالات

هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بن زايد في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، اليوم الثلاثاء، "أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في دولة الإمارات وكل أنحاء العالم، متمنياً لهم السعادة وأن يكون العام الجديد عام سلام واستقرار وازدهار في العالم أجمع".

ونشر رئيس دولة الإمارات تهنئته بلغات عدة، منها العربية، والإنجليزية، والكورية، والصينية، والفيتنامية.

وتحيي دولة الإمارات العربية المتحدة رأس السنة الصينية، حيث تضم أغلب الجنسيات في العالم.

وتحتفي دول عديدة حول العالم، لا سيما في منطقة شرق آسيا، بحلول العام القمري، الذي يستند إلى الدورة الفلكية للقمر خلال رحلته حول كوكب الأرض.