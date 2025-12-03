مباريات الأمس
حارس مرمى الأهلي يؤدي مناسك العمرة رفقة والدته (صور)

كتب - يوسف محمد:

08:53 م 03/12/2025
استغل حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الراحلة التي حصل عليها الفريق، خلال الأيام الماضية، وتوجه إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة.

وانتشر العديد من الصور لحارس مرمى المارد الأحمر وهو يرتدي ملابس الإحرام، رفقة الكعبة المشرفة مع والدته، خلال تأدية الثنائي مناسك العمرة.

وكان حمزة علاء عاد إلى النادي الأهلي، في سبتمبر الماضي إلى النادي الأهلي، عقب رحلة احتراف قصيرة في فريق بورتيمونينسي البرتغالي، حيث لم يتمكن الأخير من إخراج تصريح العمل للاعب.

ويذكر أن حمزة عبد الكريم، كان قد رحل عن الأهلي في فبراير الماضي 2025، متجها إلى فريق بورتيمونينسي البرتغالي، لكنه اكتفى بالبقاء لمدة ستة أشهر فقط مع الفريق البرتغالي قبل العودة للأهلي مرة أخرى.

