الداخلية تضبط أكثر من 100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة (تفاصيل)

كتب : علاء عمران

11:13 ص 14/02/2026

حملة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 100,883 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.166 سائقًا، تبين إيجابية 36 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة بينهم.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 656 مخالفة متنوعة، وفحص 88 سائقًا، تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، مع التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

وزارة الداخلية الهاتف المحمول مخالفة مرورية تعاطي المخدرات

