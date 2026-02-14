إعلان

مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 بسبب انهيار أرضي في إقليم وسط أفغانستان

كتب : مصراوي

11:14 ص 14/02/2026

انهيار أرضي في إقليم وسط أفغانستان أرشيفية

كابول- (د ب أ)

ذكر مسؤول اليوم السبت أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون، بعد أن تسبب انهيار أرضي في سقوط صخور على منزل سكني في عاصمة إقليم كابيسا وسط أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح فايز إن الحادث وقع في قرية شوخي التابعة لمدينة شاريكار، عاصمة إقليم كابيسا الليلة الماضية، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن الصخور سقطت على منزل سكني في أعقاب الانهيار الأرضي، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

يشار إلى أن الانهيارات الأرضية وسقوط الصخور في بعض المناطق الجبلية من البلاد، لاسيما خلال الشتاء وفترات سقوط الأمطار الغزيرة، تسببت في سقوط ضحايا وخسائر مالية في السابق.

كانت عدة انهيارات أرضية قد وقعت في منطقة نائية بشمال شرقي أفغانستان عام 2024 أسفرت عن مئات القتلى، فيما اعتبر مئات آخرون في عداد المفقودين، وتدمير قرابة 300 منزل في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها الدولة الآسيوية المضطربة.

فيديو قد يعجبك



