وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي تستقبل الدكتورة نيفين الكيلاني

كتب : مصراوي

10:11 م 16/02/2026

كتب- محمد لطفي:
استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بمقر وزارة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة الأسبق وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار تعزيز التواصل وتبادل الرؤى بين قيادات العمل الثقافي.

ورحّبت الدكتورة جيهان زكي بالدكتورة نيفين الكيلاني، مؤكدة تقديرها لما قدمته خلال فترة توليها المسؤولية، ومشيرة إلى أهمية البناء على ما تم إنجازه من مشروعات ومبادرات ثقافية، بما يسهم في دعم القوة الناعمة المصرية وترسيخ مكانتها، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية.

وأكدت وزيرة الثقافة أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسيرة التطوير، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في مختلف المحافظات، ودعم المبدعين والشباب، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو تنمية الوعي وبناء الإنسان.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة أن الدكتورة جيهان زكي تمثل قيادة ثقافية متميزة وفاعلة، وصاحبة بصمة واضحة في إدارة الملف الثقافي الدولي، مشيدة برؤيتها الطموحة وجهودها في دعم الحركة الثقافية والفنية الدولية.

وأضافت أن وزارة الثقافة تمتلك كوادر وخبرات قادرة على مواصلة مسيرة الإنجاز، متمنية لوزيرة الثقافة الحالية دوام التوفيق في مهامها، ومواصلة النجاحات التي تحققها الوزارة على مختلف المستويات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الثقافة على تعزيز روح التعاون والتكامل بين قياداتها الحالية والسابقة، بما يخدم رسالة الثقافة المصرية ودورها التنويري في المجتمع.


