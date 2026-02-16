"خليك إيجابي".. ضبط مشرف وسائق شركة نظافة يلقيان القمامة أمام المنازل بالجيزة
كتب : مصراوي
10:14 م 16/02/2026
مشرف نظافة وسائق
كشفت تحريات أمن الجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول تضرر خلاله القائم بالتصوير من جمع عمال نظافة القمامة من أعلى الطريق الدائرى وإلقائها أسفل الطريق أمام المنازل.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو مشرف بإحدى شركات النظافة وسائق بالشركة وبحوزتهما السيارة التى يحملان القمامة عليها، واعترفا بارتكاب الواقعة.
تحفظت الشرطة على السيارة واتخذت الإجراءات القانونية حيال مستقليها.