إعلان

أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة و150 مليار جنيه خلال 12 عامًا

كتبت- داليا الظنيني:

10:17 م 16/02/2026

39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات عاجلة للتخفيف من الأعباء عن المواطنين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات شملت إنهاء قوائم الانتظار التي لا تتجاوز في مصر 60 يومًا، في مقارنة صادمة مع بريطانيا حيث تصل فترة الانتظار إلى عام ونصف العام، مما يعكس كفاءة المنظومة الصحية المصرية رغم التحديات.

وكشف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، عن أرقام قياسية في ملف العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، موضحًا أن إجمالي عدد القرارات الصادرة بلغ 39 مليون قرار، استفاد منها 23 مليون مريض، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 150.3 مليار جنيه، في إنجاز غير مسبوق يعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين.

وأوضح أن متوسط إرسال طلبات العلاج للجنة الثلاثية خلال 2024-2025 بلغ نحو 13 ألف طلب يوميًا، و391 ألف طلب شهريًا، بما يعادل 4.7 مليون طلب سنويًا، بتكلفة تصل إلى 27.4 مليار جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن متوسط القرارات الصادرة يوميًا يبلغ 11 ألف قرار، و335 ألفًا شهريًا، و4 ملايين قرار سنويًا، بمتوسط نفقات يومية 1.76 مليون جنيه.

وأضاف موسى أن أكثر الأمراض التي تم توقيع الكشف عليها للمرضى هي أمراض الباطنة، تليها الأورام، ثم العيون، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على الجهود المبذولة في تطوير المنظومة الصحية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلن موسى أن محافظة المنيا ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه المحافظة التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنظومة نظرًا لكثافتها السكانية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع برئاسة وزير الصحة لبحث آليات التطبيق.

وأكد أن الدولة تتحمل تكاليف التأمين الصحي الشامل بالكامل، وأن هذه المنظومة ستسهم في حل كافة المشاكل الصحية في مصر بشكل جذري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العلاج على نفقة الدولة أحمد موسى قوائم الانتظار بريطانيا وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
مصراوى TV

ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر