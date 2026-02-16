أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات عاجلة للتخفيف من الأعباء عن المواطنين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات شملت إنهاء قوائم الانتظار التي لا تتجاوز في مصر 60 يومًا، في مقارنة صادمة مع بريطانيا حيث تصل فترة الانتظار إلى عام ونصف العام، مما يعكس كفاءة المنظومة الصحية المصرية رغم التحديات.

وكشف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، عن أرقام قياسية في ملف العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، موضحًا أن إجمالي عدد القرارات الصادرة بلغ 39 مليون قرار، استفاد منها 23 مليون مريض، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 150.3 مليار جنيه، في إنجاز غير مسبوق يعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين.

وأوضح أن متوسط إرسال طلبات العلاج للجنة الثلاثية خلال 2024-2025 بلغ نحو 13 ألف طلب يوميًا، و391 ألف طلب شهريًا، بما يعادل 4.7 مليون طلب سنويًا، بتكلفة تصل إلى 27.4 مليار جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن متوسط القرارات الصادرة يوميًا يبلغ 11 ألف قرار، و335 ألفًا شهريًا، و4 ملايين قرار سنويًا، بمتوسط نفقات يومية 1.76 مليون جنيه.

وأضاف موسى أن أكثر الأمراض التي تم توقيع الكشف عليها للمرضى هي أمراض الباطنة، تليها الأورام، ثم العيون، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على الجهود المبذولة في تطوير المنظومة الصحية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلن موسى أن محافظة المنيا ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه المحافظة التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنظومة نظرًا لكثافتها السكانية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع برئاسة وزير الصحة لبحث آليات التطبيق.

وأكد أن الدولة تتحمل تكاليف التأمين الصحي الشامل بالكامل، وأن هذه المنظومة ستسهم في حل كافة المشاكل الصحية في مصر بشكل جذري.