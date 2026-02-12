الكرملين: لا نستبعد دعوة ترامب لحضور احتفالات يوم النصر في موسكو

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، الخميس، إن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لم يستبعد إمكانية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فعاليات إحياء الذكرى الـ81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي 1941-1945.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول إمكانية حضور الرئيس الأمريكي للعرض العسكري القادم في موسكو: "بالنسبة لترامب، فسنرى. على الأقل، سنسأله عما إذا كان بإمكانه الحضور".

وأشار بيسكوف، إلى أن الاحتفالات الأخيرة شهدت حضور العديد من الضيوف الأجانب الذين رحب بهم الرئيس فلاديمير بوتين جميعا، مؤكدا أن هذه المناسبات تمثل منصة للتواصل الثنائي.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أنه رغم صعوبة تكرار مستويات الاحتفالات الكبرى كل عام، إلا أن "يوم النصر كان ولا يزال وسيظل يُحتفل به"، مؤكدا حضور ضيوف دوليين دائما، بمن فيهم قادة رابطة الدول المستقلة، للمشاركة في هذه الذكرى الوطنية الهامة.