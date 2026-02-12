إخلاء معهد أزهري بأسوان بعد نشوب حريق بمنطقة "سوق الخميس"

اندلع حريق بجوار المعهد الأزهرى بمنطقة سوق الخميس فى مدينة أسوان، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى إخراج التلاميذ من المعهد كإجراء احترازي لحين السيطرة الكاملة على الحريق وإخماد النيران، مع فرض كردونا أمنيا لضمان سلامة الجميع.

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم أول أسوان، بنشوب حريق بجوار معهد أزهري بمنطقة سوق الخميس، وامتدت النار لمخزن بالمعهد به مقاعد خشبية قديمة.

من جانبها دفعت الحماية المدنية بقوات وسيارات إطفاء لموقع الحريق، ونجحت فى محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقى المعهد الأزهرى أو العمارات السكنية، وجرى تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق