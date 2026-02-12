ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد سليمان، الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي 2025/2024.

وشهد الاجتماع، طرح عدد من التساؤلات منها ما يتعلق بالقروض التي حصلت عليها الوزارة خلال العام المالي المنصرف.

وطالبت اللجنة، ببيان تفصيلي بحجم القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال العام المالي والجهات المناحة وسعر الفائدة لكل قرض وميعاد استحقاق كل قسط فيها.

وبدورها ردت الممثل المالي بوزارة التعليم العالي، موضحة وجود 9 قروض رئيسية، منها قرضين تعليمين لتجهيز 45 معهد، وقرضين أخرين من صندوق التنمية السعودي لإنشاء وتجهيز جامعة الملك سليمان، وقرض آخر من الجايكا.

كما أعلنت أن تكلفة إنشاء فرعي جامعة الملك سلمان الدولية في مصر، تصل إلي ما يزيد عن 7 مليارات جنيه، عبر القروض.