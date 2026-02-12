إعلان

"خطة النواب" تثير ملف القروض التعليمية خلال مناقشة حساب ختامى التعليم العالي

كتب : نشأت حمدي

03:33 م 12/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد سليمان، الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي 2025/2024.

وشهد الاجتماع، طرح عدد من التساؤلات منها ما يتعلق بالقروض التي حصلت عليها الوزارة خلال العام المالي المنصرف.

وطالبت اللجنة، ببيان تفصيلي بحجم القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال العام المالي والجهات المناحة وسعر الفائدة لكل قرض وميعاد استحقاق كل قسط فيها.

وبدورها ردت الممثل المالي بوزارة التعليم العالي، موضحة وجود 9 قروض رئيسية، منها قرضين تعليمين لتجهيز 45 معهد، وقرضين أخرين من صندوق التنمية السعودي لإنشاء وتجهيز جامعة الملك سليمان، وقرض آخر من الجايكا.

كما أعلنت أن تكلفة إنشاء فرعي جامعة الملك سلمان الدولية في مصر، تصل إلي ما يزيد عن 7 مليارات جنيه، عبر القروض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة ملف القروض التعليمية الحساب الختامى التعليم العالي موازنة وزارة التعليم العالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ماجيك مشروم ومخدر إغتصاب الفتيات ".. حكم عاجل ضد متهم بتصنيع وزراعة المخدرات
حوادث وقضايا

"ماجيك مشروم ومخدر إغتصاب الفتيات ".. حكم عاجل ضد متهم بتصنيع وزراعة المخدرات
"عسل حياتي" تثير الجدل.. ومحامي شيرين يحسم التساؤلات حول صفحاتها الرسمية
زووم

"عسل حياتي" تثير الجدل.. ومحامي شيرين يحسم التساؤلات حول صفحاتها الرسمية
مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
اقتصاد

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
لقاء الخميسي عن أزمة زواج عبدالمنصف: "الستر اتشال والطرف الآخر كان فاكر
زووم

لقاء الخميسي عن أزمة زواج عبدالمنصف: "الستر اتشال والطرف الآخر كان فاكر
محافظ القاهرة يعلن مواعيد عمل نفقي الأزهر خلال شهر رمضان
أخبار مصر

محافظ القاهرة يعلن مواعيد عمل نفقي الأزهر خلال شهر رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان