ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.59% عند مستوى 50490 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس، ليحلق الي قمة قياسية جديدة.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.62%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.6 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.1 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.34% عند مستوى 49700 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.