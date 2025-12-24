"بعد تألقه أمام زيمبابوي".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة عمر مرموش

فيكتور أوسيمين.. من بائع "زجاجات وصحف" لأفضل لاعب في أفريقيا

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر يحيى الدرع، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، صورته مع شقيقه سيف، لاعب الفراعنة، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهما يؤديان مناسك العمرة.

وشاركت يارا ابنة حسام حسن، مدرب منتخب مصر، مقطع فيديو أثناء التقاطها صورة مع شيكابالا، نجم الزمالك السابق، في حفل زفاف محمود بنتايك لاعب الأبيض.

كما نشر شيكابالا صورته مع نجله "آدم"، فيما نشر طارق حامد، لاعب الزمالك السابق، هو الآخر، صورته مع نجله آسر.

وشارك أحمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، صورته مع محمد صلاح قائد الفراعنة، وعلق: "مو"، وأرفقها برمز تعبيري "قلب أحمر".

ونشر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، صورته من مباراة الفراعنة وزيمبابوي، فيما نشر محمد شحاتة صورته من صالة الألعاب الرياضية.

وشارك محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صورته من مران منتخب المغرب.

اقرأ أيضًا:

بسبب تذاكر أمم أفريقيا.. القبض علي 8 مواطنين في المغرب.. ما القصة؟

"بمشاركة ماييلي".. الكونغو يفتتح مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على بنين