مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. ابنة حسام حسن مع شيكابالا.. ومحمد صلاح بقميص منتخب مصر

كتب : هند عواد

12:00 ص 24/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح من مباراة مصر وزيمبابوي
  • عرض 12 صورة
    يحيى وسيف الدرع يؤديان مناسك العمرة
  • عرض 12 صورة
    أحمد فتوح بقميص منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    يارا حسان حسن تلتقط صورة مع شيكابالا في حفل زفاف بنتايك
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح ينشر صورته من مباراة مصر وزيمبابوي
  • عرض 12 صورة
    محمد الشيبي من مران منتخب المغرب
  • عرض 12 صورة
    محمد شحاتة من صالة الألعاب الرياضية
  • عرض 12 صورة
    حسام عبد المجيد يحتفل بفوز منتخب مصر على زيمبابوي
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد مع نجله آسر
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا ونجله آدم
  • عرض 12 صورة
    أحمد الشناوي ينشر صورته مع صلاح ويعلق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر يحيى الدرع، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، صورته مع شقيقه سيف، لاعب الفراعنة، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهما يؤديان مناسك العمرة.

وشاركت يارا ابنة حسام حسن، مدرب منتخب مصر، مقطع فيديو أثناء التقاطها صورة مع شيكابالا، نجم الزمالك السابق، في حفل زفاف محمود بنتايك لاعب الأبيض.

كما نشر شيكابالا صورته مع نجله "آدم"، فيما نشر طارق حامد، لاعب الزمالك السابق، هو الآخر، صورته مع نجله آسر.

وشارك أحمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، صورته مع محمد صلاح قائد الفراعنة، وعلق: "مو"، وأرفقها برمز تعبيري "قلب أحمر".

ونشر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، صورته من مباراة الفراعنة وزيمبابوي، فيما نشر محمد شحاتة صورته من صالة الألعاب الرياضية.

وشارك محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صورته من مران منتخب المغرب.

اقرأ أيضًا:

بسبب تذاكر أمم أفريقيا.. القبض علي 8 مواطنين في المغرب.. ما القصة؟

"بمشاركة ماييلي".. الكونغو يفتتح مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على بنين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن شيكابالا محمد صلاح منتخب مصر ستوري نجوم كرة القدم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان