كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد يضم مقتنيات أثرية نادرة مسجلة رسميًا في منظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذه الأجهزة القديمة توثق التسلسل العلمي لتطور أدوات الفلك والجيوفيزياء على مدار أكثر من قرن.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "البعد الرابع" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعهد تأسس عام 1839 بأمر من محمد علي باشا، وانتقل مقره من بولاق إلى العباسية ثم إلى موقعه الحالي في حلوان، حيث بدأ إنشاء المبنى التاريخي عام 1903.

وأضاف رابح أن المعهد يحرص على فتح أبوابه للجمهور من خلال متحف يضم الأجهزة التاريخية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وعلمية لمتابعة الظواهر الطبيعية مثل كسوف الشمس وخسوف القمر، حيث يتم تشغيل التلسكوبات وتقديم شرح علمي مبسط للزوار.

وتابع: "نريد أن تكون علوم الفلك قريبة من الناس، وليست حبيسة الأبحاث الأكاديمية فقط".

وفي سياق متصل، استعرض رئيس المعهد جهود الشبكة القومية للزلازل، مؤكدًا أنها تضم نحو 100 محطة رصد موزعة استراتيجيًا على مستوى الجمهورية لمتابعة أي اهتزازات أرضية مصدرها البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هذه المحطات تعمل بتقنيات عالية تتيح رصد الزلازل الدقيقة التي لا يشعر بها الإنسان، وتساعد في تحديد نقاط الضعف في المنشآت الحيوية مثل السد العالي.

واختتم رابح تصريحاته بالإعلان عن مقترحات لإنشاء شبكة رصد متخصصة لحماية الآثار المصرية من الارتجاجات الأرضية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في جهود الحفاظ على التراث المصري.

وشدد على أن المعهد يواصل تطوير قدراته العلمية والتكنولوجية لمواكبة المعايير العالمية، مستندًا إلى إرث تاريخي عريق يمتد لنحو قرنين من الزمان.

