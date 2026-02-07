إعلان

"تنظيم الاتصالات" يكشف تفاصيل أضخم صفقة ترددات في تاريخ مصر

كتبت- داليا الظنيني:

11:40 م 07/02/2026

توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات (

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الصفقة التي احتفت بها وزارة الاتصالات اليوم السبت بأنها الأكبر على الإطلاق منذ دخول خدمات المحمول إلى مصر في عام 1996، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع مرور 30 عاماً على انطلاق القطاع في البلاد.

وقال "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، إن الشركات حصلت بموجب هذه الاتفاقية على سعات ترددية تعادل إجمالي ما حصلت عليه طوال الثلاثة عقود الماضية، بقيمة استثمارية تتخطى 3.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الضخ سيمكن الشركات من تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، وهو ما يحدث الفارق للمواطن مع بدء تشغيل الترددات الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن توزيع قيمة الصفقة والترددات لم يكن بالتساوي بين الشركات الأربع، بل جاء متفاوتًا بناءً على الحصة السوقية لكل شركة وقدرتها الاستثمارية، موضحًا أن كل مشغل حدد احتياجاته التي تضمن له تحسين الشبكة وتطوير خدماته وفقاً لخطته الخاصة.

وذكر أن الترددات الجديدة تلعب دورًا محوريًا في تفعيل تقنيات الجيل الخامس (5G) التي طُرحت تراخيصها في يونيو الماضي، مبينًا أن الشركات كانت في حاجة ماسة لزيادة الحيز الترددي لمواكبة الانفجار في حجم استهلاك البيانات الذي ينمو سنويًا بنسبة تتجاوز 75%.

وأردف في رده على سؤال حول نصيب الشركة المصرية للاتصالات، أن الأمر يخضع لعدة بنود فنية وترددات متنوعة، مشدداً على أن الهدف الأسمى من هذه الصفقة هو ضمان استدامة جودة الخدمة في ظل الزيادة المطردة في الطلب على خدمات المحمول والإنترنت فائق السرعة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تنظيم الاتصالات صفقة الترددات وزارة الاتصالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار
زووم

أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار
حدث بالفن|بكاء فنانة ومها نصار تحذف منشور خلافها مع هند صبري وهدى الإتربي
زووم

حدث بالفن|بكاء فنانة ومها نصار تحذف منشور خلافها مع هند صبري وهدى الإتربي
مصر وتركيا تتفقان على تطوير برامج سياحية مشتركة لجذب مزيد من السائحين الأتراك
أخبار مصر

مصر وتركيا تتفقان على تطوير برامج سياحية مشتركة لجذب مزيد من السائحين الأتراك
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع شبيبة القبائل

شقة نيويورك.. تفاصيل جديدة بشأن علاقة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بإبستين
شئون عربية و دولية

شقة نيويورك.. تفاصيل جديدة بشأن علاقة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بإبستين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران