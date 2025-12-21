مباريات الأمس
إعلان

كيف ودع زوجات لاعبي الأهلي والزمالك نجوم مننتخب مصر قبل مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية؟

كتب : مصراوي

05:22 ص 21/12/2025
حرصت زوجات لاعبي منتخب مصر المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في المغرب، على توديع أزواجهم برسائل مؤثرة عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، من خلال نشر صور تجمعهم بهم قبل السفر.

زوجات نجوم الأهلي والزمالك يودعن أزواجهم قبل كأس الأمم الأفريقية

ونشرت زوجة مروان عطية، لاعب الأهلي، صورا تجمعها بزوجها، وعلقت عليها قائلة: "سأفتقدك"، فيما شاركت زوجة ياسر إبراهيم صورا برفقته عقب انضمامه إلى بعثة منتخب مصر المتجهة إلى المغرب، كما نشرت زوجة حسام عبد المجيد صورا تجمعها بزوجها بعد وصوله إلى الأراضي المغربية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية على الأراضي المغربية، حيث تنطلق اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى.

