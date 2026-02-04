إعلان

سؤال برلماني لوزير البترول حول استخدام طائرة خاصة في زياراته الخارجية

كتب : عمرو صالح

08:57 م 04/02/2026

النائب محمد علي عمر رشوان

تقدّم محمد علي عمر رشوان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم إبراهيم بدوي، بشأن استخدام طائرة خاصة في تنقلاته الرسمية خلال زيارات العمل الخارجية، مطالبًا بإيضاحات تفصيلية حول الأساس القانوني لهذا الإجراء وحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة تلك الرحلات.

وجاء التحرك البرلماني استنادًا إلى المادة 129 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في إطار الدور الرقابي للمجلس على أداء الحكومة ومتابعة كفاءة إدارة المال العام، خاصة في القطاعات الحيوية ذات المصروفات المرتفعة.

وأشار رشوان في سؤاله إلى ما تردد عن سفر الوزير على متن طائرات خاصة من طراز «CRJ» و«Dash 8» مملوكة لشركة PA، معتبرًا أن هذا النمط من التنقل يُعد ظاهرة غير معتادة في تاريخ قطاع البترول، ما يستوجب توضيح المبررات والضوابط المنظمة له.

وطالب النائب بالكشف عما إذا كان استخدام الطائرة الخاصة يتم بقرار إداري دائم أو بموافقات استثنائية لكل رحلة على حدة، مع بيان عدد الرحلات التي جرى تنفيذها بهذا الأسلوب منذ تولي الوزير منصبه، مقارنة بالرحلات التي تمت عبر الطيران التجاري أو الطائرات الحكومية المعتادة.

كما دعا إلى تقديم بيان تفصيلي بالتكلفة الإجمالية التي تكبدتها الدولة نتيجة استخدام الطائرة الخاصة، ومتوسط تكلفة الرحلة الواحدة، إجمالي الإنفاق السنوي، والجهة التي تتحمل تلك النفقات سواء من موازنة الوزارة أو من جهات أخرى، إلى جانب تحديد المعايير الموضوعية التي يتم على أساسها تفضيل الطائرة الخاصة على البدائل الأقل تكلفة، في ظل سياسات ترشيد الإنفاق العام.

وطالب رشوان بالإفصاح عن أي تقييمات أو دراسات مالية أُجريت لمقارنة كلفة استخدام الطائرة الخاصة بالطيران التجاري، ونتائج تلك المقارنات إن وجدت، مع موافاة المجلس برد كتابي مدعم بالمستندات والبيانات الرسمية، تأكيدًا لمبادئ الشفافية والمساءلة وحسن إدارة موارد الدولة.

محمد علي عمر رشوان مجلس النواب وزير البترول سؤال برلماني لوزير البترول طائرة خاصة

