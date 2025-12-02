مباريات الأمس
بينهم نجوم تزوجوا للمرة الثانية.. 23 صورة من حفلات زفاف نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر 2025

كتب - محمد عبد السلام:

04:01 ص 02/12/2025
  عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (13)
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (11)
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (5)
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (12)
  • عرض 23 صورة
    25 صورة من حفلات زفاف نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر 2025
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (14)
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (1)
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (10)
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (6)
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (7)
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (3)
  • عرض 23 صورة
    أحمد حمدي وزوجته
  • عرض 23 صورة
    25 صورة من حفلات زفاف نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر 2025
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (2)
  • عرض 23 صورة
    ناصر منسي وزوجته
  • عرض 23 صورة
    زوجة أكرم توفيق الثانية
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (4)
  • عرض 23 صورة
    زوجة أكرم توفيق الثانية
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج حسام عبد المجيد (9)
  • عرض 23 صورة
    زوجة أكرم توفيق الثانية
  • عرض 23 صورة
    حفل زواج ناصر منسي (8)
  • عرض 23 صورة
    زواج حمادة عبد اللطيف

رغم ما يشهده عالم كرة القدم من لحظات حزن في كل عام، إلا أننا نرى في المقابل الكثير من لحظات الفرح التي يعيشها نجوم المستطيل الأخضر، وقد كان العام الحالي مليئا بالمناسبات السعيدة، إذ احتفل العديد من نجوم الأهلي والزمالك بزفافهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المحترفين خارج مصر.

زوجات نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر

فقد شهد هذا العام زواج النجم محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، للمرة الثانية من بلوجر مغربية، كما احتفل أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، بزفافه على هدير أبو نار.

وفي الزمالك، تزوج اللاعب حسام عبد المجيد من ملك أحمد، كما احتفل ناصر منسي بزفافه على مريم فرج، إضافة إلى زفاف أحمد حمدي لاعب الزمالك، وزواج لاعب الزمالك السابق حماد عبد اللطيف.

صور حفلات زفاف نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب عام 2025

لمشاهدة أبرز صور حفلات زفاف لاعبي الأهلي والزمالك في عام 2025 طالع الألبوم أعلاه:

زوجات نجوم الأهلي والزمالك 2025 زوجات نجوم منتخب مصر زوجة محمد النني الثانية زوجة أكرم توفيق الثانية زوجة ناصر منسي الزمالك الأهلي زوجة حسام عبد المجيد

