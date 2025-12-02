رغم ما يشهده عالم كرة القدم من لحظات حزن في كل عام، إلا أننا نرى في المقابل الكثير من لحظات الفرح التي يعيشها نجوم المستطيل الأخضر، وقد كان العام الحالي مليئا بالمناسبات السعيدة، إذ احتفل العديد من نجوم الأهلي والزمالك بزفافهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المحترفين خارج مصر.

زوجات نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر

فقد شهد هذا العام زواج النجم محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، للمرة الثانية من بلوجر مغربية، كما احتفل أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، بزفافه على هدير أبو نار.

وفي الزمالك، تزوج اللاعب حسام عبد المجيد من ملك أحمد، كما احتفل ناصر منسي بزفافه على مريم فرج، إضافة إلى زفاف أحمد حمدي لاعب الزمالك، وزواج لاعب الزمالك السابق حماد عبد اللطيف.

صور حفلات زفاف نجوم الأهلي والزمالك ومنتخب عام 2025

