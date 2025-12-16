بقناعٍ للتخفي.. نيمار يتجول في شوارع نيويورك

ظهر نيمار، لاعب سانتوس البرازيلي الحالي، متخفيا في شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حرص على إخفاء ملامح وجهه، وهو ما لفت أنظار المتابعين وأثار حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد السوشيال ميديا عددا من الصور التي أظهرت نيمار أثناء تجوله في شوارع المدينة، حيث بدا في حالة مزاجية جيدة، مستمتعا بوقته برفقة مجموعة من أصدقائه، وسط أجواء مليئة بالمرح والهدوء.

وكشفت الصور أن النجم البرازيلي تعمد ارتداء قناع خلال جولته، في محاولة منه لتجنب لفت الأنظار، نظرا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها داخل وخارج الملاعب، والجماهيرية الواسعة التي يحظى بها في مختلف أنحاء العالم، ما يصعب عليه التحرك بحرية في الأماكن العامة.