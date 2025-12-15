خطف عبد الله محمود لاعب فريق الإنتاج الحربي الأنظار بشكل كبير، بعد مشاركته في مباراة فريقه ووي في دوري المحترفين المصري، يوم الجمعة الماضي 12 ديسمبر الجاري.

وتوجه عبد الله، إلى والدته عقب نهاية مباراة فريقه أمام "وي"، في دوري الدرجة الثانية، وقبل قدميها، بعدما حرصت على التواجد لمتابعة نجلها في اللقاء.

ولاقت لقطة عبدالله مع والدته، استحسان الكثير من المتابعين والجماهير، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين بدأوا يتداولون الصورة الخاصة باللاعب ووالدته عبر المواقع المختلفة.

وكان فريق الإنتاج الحربي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره "وي"، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

والجدير بالذكر أن فريق الإنتاج الحربي، يحتل المركز الـ13، بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق وي المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

