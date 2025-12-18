

وكالات



حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب مباشر ألقاه من البيت الأبيض، إقناع الشعب الأمريكي بأن قلقه بشأن الاقتصاد ليس في محله، مؤكدا أن أي تحديات قائمة يجرى إصلاحها، وواعدا بتحقيق "ازدهار اقتصادي" في العام 2026.



واعتبر ترامب أن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".

وقال ترامب: "قبل 11 شهرا، ورثت تركة مثقلة بالأزمات، وأنا الآن بصدد إصلاحها".

وأضاف أن "الرسوم الجمركية التي تم فرضها أوقفت سرقة البلدان الأخرى لمواردنا".

وشدد على أن الرسوم الجمركية ساهمت في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، قائلا: "نحن البلد الأكثر جذبا للاستثمار، وسنقضي على شركات التأمين الضخمة التي أستغلت الأميركيين".

وأشار ترامب في خطابه إلى أنه استطاع "خفض أسعار السلع المهمة للمواطن الأمريكي".

ووعد ترامب بأكبر استقطاعات من الضرائب خلال العام القادم من رئاستي.

وجاء خطاب ترامب في وقت حرج، حيث يسعى جاهدا لإعادة بناء شعبيته التي تشهد تآكلا مستمرا.

وتظهر استطلاعات الرأي العام أن غالبية البالغين في الولايات المتحدة يشعرون بالإحباط من تعامله مع الاقتصاد، لا سيما مع تسارع وتيرة التضخم بعد أن أدت الرسوم الجمركية التي فرضها إلى رفع الأسعار وتباطؤ عمليات التوظيف، وفقا لسكاي نيوز.