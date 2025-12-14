مباريات الأمس
إعلان

"بعد احتفاله بحنته".. 23 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد عبد القادر لاعب الأهلي

كتب - يوسف محمد:

04:29 ص 14/12/2025
احتفل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحفل حنته أمس السبت الموافق 13 ديسمبر الجاري 2025، في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية ووسط أفراد عائلته.

وشهدت حفل حنة نجم وسط النادي الأهلي، تواجد المئات من أبناء قريته للاحتفال معه بحفل حنته، في قرية طنبارة بمحافظة الدقهلية.

ومع احتفال عبد القادر بحفل حنته أمس السبت، بحضور أفراد عائلته وأهل قريته في محافظة الدقهلية، بات الكثير من المتابعين والجماهير يبحثون عن أبرز وأهم المعلومات الخاصة بعائلة نجم وسط الأهلي.

أبرز المعلومات عن عائلة أحمد عبد القادر

ويبلغ أحمد عبد القادر من العمر 26 عاما، فهو من مواليد مايو 1999 بقرية طنبارة التابعة لمحافظة الدقهلية.

ونجم الأهلي ولد لعائلة متوسطة الحالة، بمحافظة الدقهلية، ووالد يدعى محمد عبد القادر رضوان.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن عائلة أحمد عبد القادر، لكن المعروف عن اللاعب أنه لديه شقيق واحد فقط، يدعى مهاب محمد عبد القادر.

وكان والد أحمد عبد القادر، أكد في تصريحات سابقة عبر قناة "الأهلي"، أن تواجد نجله داخل الأهلي أمر كبير وأنه المارد الأحمر بمثابة جوهرة وأن الأهلي بالنسبة له أهم من أي حاجة.

مشوار عبد القادر في كرة القدم

وبدأ صاحب ال 26 عاما مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يرحل عن الفريق في نوفمبر 2011 متجها إلى فريق سبارتا براج التشيكي.

وفي سبتمبر من عام 2020، عاد عبد القادر إلى النادي الأهلي بعد أكثر من عامين في صفوف الفريق التشيكي، ثم خرج للإعارة إلى فريق سموحة السكندري في نوفمبر 2020، واستمر مع الفريق حتى أغسطس 2021.

والجدير بالذكر أن عبد القادر، قضى الموسم الماضي 2024-2025، معارا إلى فريق قطر القطري، قبل أن يعود إلى صفوف المارد الأحمر في يونيو الماضي.

أحمد عبد القادر النادي الأهلي عائلة أحمد عبد القادر زفاف أحمد عبد القادر حفل حنة أحمد عبد القادر

