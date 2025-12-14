تبدأ 10 يناير.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي لجميع المراحل بالمنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير" للعام الدراسي 2025 / 2026، لكافة المراحل التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الخريطة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ اعتبارًا من 10 يناير 2026 وحتى 22 يناير 2026 لصفوف المراحل الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي العام، فيما تنطلق امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني اعتبارًا من 27 ديسمبر 2025.

وأكد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز اللجان الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة داخل المدارس، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر، مع تذليل أية معوقات قد تواجههم، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية، ورفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة للجان الامتحانات كلٌ في نطاقه، مع منع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس حفاظًا على هدوء الأجواء خلال فترة الامتحانات.

كما وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، وربطها بشكل مباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو معوقات، وضمان انتظام الامتحانات دون ما يعكر صفوها.