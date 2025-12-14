"بعد حفل زفافهما".. أحمد حمدي يؤدي مناسك العمرة مع زوجته

حرص أحمد حمدي نجم نادي الزمالك، على تأدية مناسك العمرة رفقة زوجته شهد مكرم لاعبة فريق كرة القدم للسيدات بنادي الزمالك.

ونشر حمدي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته، من أمام الكعبة المشرفة.

وكان حمدي احتفل في بداية شهر ديسمبر الجاري، بحفل زفافه على شهد مكرم لاعبة فريق كرة القدم بالزمالك، بحضور عدد من نجوم كرة القدم.

وفي سياق متصل، كان أحمد حمدي غاب عن مباراة نادي الزمالك الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية، في بطولة كأس عاصمة مصر في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

