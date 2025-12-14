مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"بعد حفل زفافهما".. أحمد حمدي يؤدي مناسك العمرة مع زوجته

كتب : مصراوي

05:13 ص 14/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي و شهد مكرم
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي و شهد مكرم
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي و شهد مكرم 3
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي و شهد مكرم 1
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (10)
  • عرض 17 صورة
    أحمد حمدي يحتفل بزفافه على شهد مكرم لاعبة الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (1)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (13)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (14)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (11)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (12)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (2)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (2)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف أحمد حمدي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص أحمد حمدي نجم نادي الزمالك، على تأدية مناسك العمرة رفقة زوجته شهد مكرم لاعبة فريق كرة القدم للسيدات بنادي الزمالك.

ونشر حمدي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته، من أمام الكعبة المشرفة.

وكان حمدي احتفل في بداية شهر ديسمبر الجاري، بحفل زفافه على شهد مكرم لاعبة فريق كرة القدم بالزمالك، بحضور عدد من نجوم كرة القدم.

وفي سياق متصل، كان أحمد حمدي غاب عن مباراة نادي الزمالك الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية، في بطولة كأس عاصمة مصر في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

أقرأ أيضًا:
في ليلة عودة صلاح.. ليفربول يفوز على برايتون بثنائية بالدوري الإنجليزي

لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا جديدا مع ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حمدي و شهد مكرم أحمد حمدي نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق