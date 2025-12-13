"قصص متفوتكش".. السقا يدعم صلاح.. ورأي كشافي برشلونة في لاعب الأهلي

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها حذف مقطع الفيديو الذي نشره الفنان أحمد السقا لدعم صلاح، وتقرير كشافي برشلونة بخصوص حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

أحمد السقا يكشف حقيقة حذف فيديو دعمه لصلاح من على إنستجرام

نفى الفنان أحمد السقا، قيامه بحذف الفيديو الذي وجه خلاله رسالة إلى إدارة فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن الأزمة الذي يتعرض لها نجم الفريق ولاعب منتخب مصر محمد صلاح خلال الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد الهزيمة من إنبي".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

استهل النادي الأهلي اليوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، بالهزيمة أمام فريق إنبي بنتيجة هدف دون مقابل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"رفقة أطفاله وظهور نادر مع زوجاته".. الوجه الثاني لمحمد النني خارج الملاعب

كثيرة هي المواقف التي شوهد فيها محمد النني في عالم الساحرة المستديرة، سواء مع الأندية التي مثّلها أو منتخب مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"قدرات محدودة في مهارة"..الكشف عن تقرير كشافي برشلونة بخصوص حمزة عبدالكريم

كشف تقرير عن رأي كشافي نادي برشلونة في المهاجم الشاب بصفوف الأهلي حمزة عبد الكريم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"اكتشفه الجوهري".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة يزن النعيمات

تعرض المهاجم الأردني يزن النعيمات، لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره العراقي أمس الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس العرب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد علاقة دامت 30 عاما.. كيف يمكن أن يتحول عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي لوثيقة طلاق؟

يبدو أن النجاحات التاريخية التي يسطرها بيب جوارديولا في إنجلترا لها وجه آخر مؤلم، حيث أفادت مصادر إسبانية بأن علاقة المدرب الإسباني بزوجته كريستينا سيرا تمر بأصعب فتراتها بعد علاقة دامت لأكثر من 30 عاما (زواج منذ 2014) .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"موقف صلاح".. التشكيل المتوقع لليفربول أمام برايتون

استقر المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.