أحمد السقا يكشف حقيقة حذف فيديو دعمه لصلاح من على إنستجرام

نفى الفنان أحمد السقا، قيامه بحذف الفيديو الذي وجه خلاله رسالة إلى إدارة فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن الأزمة الذي يتعرض لها نجم الفريق ولاعب منتخب مصر محمد صلاح خلال الفترة الماضية.

وكان السقا وجه رسالة لإدارة فريق ليفربول الإنجليزي، من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، طالبهم خلاله بمراجعة ما قدمه صلاح مع الفريق الإنجليزي خلال الـ8 سنوات الماضية.

وكتب السقا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ملحوظة أنا لم أحذف الفيديو الخاص بالكابتن محمد صلاح، الموجه لنادى ليفربول، ولكن فوجئت بحذفه من على حسابي على الانستجرام والفيس بوك زيي زيكم".

وأضاف: "واضح انى دخلت فى منطقه مش بتاعتى، ومع ذلك كل التوفيق للنجوم العرب في الدوري الإنجليزى وأخص بالذكر كابتن محمد صلاح الكلمه اللي زعلتهم".

ويذكر السقا أشار في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في وقت سابق، أن محمد صلاح يعد أيقونة مصرية وعربية.

وفي سياق متصل، يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، نظيره برايتون الإنجليزي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أقرأ أيضًا:

"خرج محمولا على نقالة".. إصابة هدف الأهلي في مباراة الأردن والعراق

"آسف مليون مرة".. رسالة مؤثرة من أفشة بعد وداع منتخب مصر لكأس العرب