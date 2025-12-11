لا تزال أصداء خروج منتخب مصر الثاني من بطولة كأس العرب 2025 بقطر، تؤثر بشكل كبير على الشارع الرياضة المصري، الذي يشهد حالة من الغضب الواسعة، بعد توديع البطولة من دور المجموعات.

وكان منتخب مصر ودع بطولة كأس العرب المقامة في قطر، من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته، برصيد نقطتين، جمعهم من مباراتين.

ومع حالة الغضب التي تسيطر على الوسط الرياضي المصري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمدرب حراس المنتخب الثاني عصام الحضري وعدد من الصور، خلال تواجده في أحد المطاعم وتسيطر عليه حالة من السعادة، مما أثار غضب فئة كبيرة من الجماهير المصرية.

وأشار عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفيديو تم تصويره عقب مباراة مصر والأردن، يوم الثلاثاء الماضي والتي تعرض خلالها الفراعنة للهزيمة وهو ما زاد من حالة الغضب لدى الجمهور المصري.

منتخب مصر يودع كأس العرب

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة أمام نظيره منتخب الأردن، يوم الثلاثاء الماضي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

وودع المنتخب الوطني بقيادة حلمي طولان بطولة كأس العرب، من دور المجموعات، دون تحقيق أي فوز، بعدما خاض 3 مباريات، تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في لقائين.

أقرأ أيضًا:

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

بينهم أبو تريكة.. إبراهيم فايق يلتقي بنجوم الأهلي والزمالك السابقين في الدوحة