"بعد الخروج من كأس العرب".. تصرف مثير للجدل من عصام الحضري مدرب حراس المنتخب

خطف محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنظار بشكل كبير، خلال ظهوره رفقة زميله السابق بالمنتخب عصام الحضري، عبر قناة "الكأس" في برنامج التحدي.

وظهر الثنائي محمد بركات وعصام الحضري، في برنامج تحدي الثلاثين، خلال تواجدهما في قطر، حيث يتواجد بركات ضمن فريق محللي قنوات الكأس، فيما تواجد الحضري كمدرب لحراس مرمى الفراعنة.

وخلال ظهور بركات والحضري، في برنامج تحدي الثلاثين، تمكن بركات من الفوز على عصام الحضري في التحدي، ليفوز بمبلغ 10 آلاف دولار.

وعقب فوز بركات بالتحدي، ظهرت عليه علامات الحزن، ليوجه إليه عصام الحضري، سؤالا عن سبب حزنه بالرغم من فوزه بالتحديث، ليرد بركات قائلا: "أنا مبحبش الفلوس بتفسد أخلاقي"، ليدخل الحضري ومقدم البرنامج في نوبة ضحك قوية بعد هذا الرد.

وفي سياق متصل، كان منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان ودع بطولة أمم أفريقيا من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين من 3 مباريات خاضهم بالبطولة.

