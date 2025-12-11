"بعد الخروج من كأس العرب".. تصرف مثير للجدل من عصام الحضري مدرب حراس المنتخب

نجح محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، في تسجيل اسمه أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري خلال العامين الماضيين، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة فريقه.

وبات محمد الشيبي واحدا من اللاعبين، الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة في مصر، خاصة مع استمرار تألقه رفقة فريق بيراميدز ومساهماته المستمرة مع الفريق في مختلف البطولات.

ومع الشعبية الكبيرة والشهرة العالية التي اكتسبها بها النجم المغربي داخل مصر، من الانضمام إلى صفوف فريق بيراميدز في سبتمبر من عام 2022، باتت محط اهتمام فئة كبيرة من الجماهير المصرية.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد الشيبي.

ومن أبرز الأمور التي دائما ما يتهم الجمهور بمتابعتها والرغبة في الإطلاع عليها باستمرار، هى الأمور المرتبطة بالجانب الإنساني في حياة اللاعب، خاصة وأن هذا الجانب لا يظهر بشكل كبير.

والشيبي من اللاعبين الذين لا يبرزون الكثير من التفاصيل الشخصية والمتعلقة بحياتهم، لذا لا تتوفر الكثير من المعلومات عن الحياة الشخصية لصاحب ال 32 عاما، إلا أن المعروف أن اللاعب لديه أخت احتفل بعيد ميلادها منذ عدة أيام.

والنجم المغربي محمد الشيبي متزوج، لكن لا يتوفر عنها الكثير من المعلومات ولديه ثلاثة بنات.

وكان موقع البطولة المغربي، ذكر في عام 2023، أن والدة الشيبي دخلت في أزمة صحية، بعد أزمة نجلها مع حسين الشحات خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، بعدما صفعه نجم الأهلي عقب نهاية المباراة آنذاك.

