مبابي يهدد الرقم المفضل لـ كريستيانو رونالدو.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

10:27 م 10/12/2025
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    احتفال مبابي
  • عرض 14 صورة
    لحظة تسديدة هدف مبابي
  • عرض 14 صورة
    مبابي بعد هدفه في دورتموند
  • عرض 14 صورة
    الرقم الجديد لقميص مبابي
  • عرض 14 صورة
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد
  • عرض 14 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (16)
  • عرض 14 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 14 صورة
    رونالدو من تدريبات البرتغال
  • عرض 14 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 14 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 14 صورة
    رونالدو ومارسيلو
  • عرض 14 صورة
    رونالدو ومارسيلو
  • عرض 14 صورة
    رونالدو ومارسيلو

كتب - نهى خورشيد

تشهد مسيرة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تحاولاً كبيراً بعد ارتدائه قميص الملكي، خاصة وأنه يعيش حالياً أفضل أرقامه القياسية في مختلف البطولات العالمية والقارية.

وأصبح المعدل التهديفي الحالي لـ مبابي هدفين في المباراة الواحدة في دوري أبطال أوروبا، وهو معدل غير مسبوق في البطولة الأهم للاتحاد الأوروبي.

وبعد خمس جولات فقط، وصل رصيد مبابي في موسم 2025-26 إلى تسعة أهداف، كما أنه من المتوقع أن يهدد الرقم القياسي الذي مازال بحوزة الهداف التاريخي للمسابقة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، والذي حققه بقميص ريال مدريد خلال موسم 2013-14.

وكان رونالدو سجل في ذلك الموسم 17 هدفاً في 13 مباراة، وتوج باللقب بعد الفوز في النهائي على أتلتيكو مدريد، إذ سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء، وذلك وفقاً لـ "ترانسفير ماركت".

كما احتل نجم العالمى المركز الثاني في قائمة أفضل المواسم التهديفية، بعدما سجل 16 هدفاً في موسم 2015-16، وهو الموسم الذي انتهى أيضاً بتتويج ريال مدريد.

أما المركز الثالث فـ تقاسمه رونالدو في موسم 2017-18، مع النجم الفرنسي كريم بنزيما برصيد 15 هدفاً لكل منهما.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو كيليان مبابي مبابي يهدد الرقم المفضل لكريستيانو رونالدو المعدل التهديفي لمبابي هدفين

