إبراهيم الصغير: نفسي أسرح شعر كريستيانو بس.. وبفكر أسافر السعودية عشانه

كتب : نهي خورشيد

11:01 م 10/12/2025
تحدث إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، كاشفاً عن أمنيته الخاصة به.

وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"كريستيانو بالنسبة لي ده أيقونتي ده، هو التاريخ بالنسبة لي، أنا بحب لعبه، بحب طريقة لبسه، بحب ثقته بنفسه قوي".

وأضاف:"أنا بحبه، يعني أنا كريستيانو مثلًا بيلعب في النصر أنا بشجع النصر، مشي من الريال ما بشجعش الريال، أنا بشجعه هو".

وأتم تصريحاته قائلاً:"أنا بس أنا عايز أسرح له شعره.. مش عايز أحلق له عادي يعني، يعني ممكن أسرح له بس، يعني أنا بفكر أروح السعودية والله عشان أقابله".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم الصغير مصففي نجوم كرة القدم كريستيانو رونالدو النصر السعودي

