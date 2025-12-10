صلاح يترشح لجائزة كبرى بعد تصريحاته النارية ضد ليفربول.. تعرف عليها

تحدث إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، كاشفاً عن أمنيته الخاصة به.

وقال الصغير في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"كريستيانو بالنسبة لي ده أيقونتي ده، هو التاريخ بالنسبة لي، أنا بحب لعبه، بحب طريقة لبسه، بحب ثقته بنفسه قوي".

وأضاف:"أنا بحبه، يعني أنا كريستيانو مثلًا بيلعب في النصر أنا بشجع النصر، مشي من الريال ما بشجعش الريال، أنا بشجعه هو".

وأتم تصريحاته قائلاً:"أنا بس أنا عايز أسرح له شعره.. مش عايز أحلق له عادي يعني، يعني ممكن أسرح له بس، يعني أنا بفكر أروح السعودية والله عشان أقابله".