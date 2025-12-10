"جمال".. تعاون سعودي مع بوجبا لزيادة استثماراته.. ما القصة؟

صلاح يترشح لجائزة كبرى بعد تصريحاته النارية ضد ليفربول.. تعرف عليها

يعمل النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق موناكو الحالي، على توسيع استثماراته التجارية في الشرق الأوسط بانضمامه إلى فريق الهبوب السعودي لسباقات الهجن "جمال".

وكتب بوجبا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" فصل جديد، بنفس الطاقة، فخور بأن أكون جزءاً من لحظة تاريخية في الرياضة، بانضمامي لفريق الهبوب لسباقات الهجن كمساهم وسفير، لنصنع التاريخ معاً".

عن دوافعه للاستثمار رد قائلاً:"بدأ شغفي حين قضيت وقتاً أطول في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، في كل زيارة، كنت ازداد ارتباطاً بالثقافة والناس والتقاليد، وكنت أرى سباقات الهجن في كل مكان؛ في الأحاديث، وفي الفعاليات المحلية، وحتى أثناء السفر".

وأتم:"كلما تعمقت في معرفة هذه الرياضة، زاد إعجابي بها، هناك عالم كامل خلفها؛ تاريخ وروابط عائلية ومنافسة وفخر".

وينافس فريق الهبوب في سباقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، إذ يعمل الفريق على إطلاق أول دوري احترافي لسباقات الهجن في العالم.

ويعتبر مجال سباقات الهجن من أكبر الاستثمارات في شبه الجزيرة العربية، إذ يمكن أن تصل أسعار أفضل السلالات إلى 3.8 مليون جنيه إسترليني "5 ملايين دولار".

وتصل سرعة الجِمال المشاركة في السباقات إلى 65 كم في ساعة، وهي قريبة من السرعة القياسية للخيول التي تبلغ 70 كم في ساعة.

وبدأت استثمارات بوجبا في الخليج بعد أشهر قليلة من إطلاقه خط الملابس الخاص بمساعدة زوجته، وكذلك بعد عودته إلى الملاعب هذا الموسم عقب تقليص عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات من أربع سنوات إلى 18 شهراً.