

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، أن الأسعار تنخفض بشكل كبير بفضله، رغم أن التضخم تسارع في الولايات المتحدة وفق ما أظهرت أحدث الإحصاءات المنشورة والتي تعود إلى شهر سبتمبر.

وخلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يهدف إلى الترويج لسياساته الاقتصادية، اتهم الرئيس الأميركي المعارضة الديموقراطية بالترويج لخدعة تفيد بأن كلفة المعيشة ما زالت مرتفعة.

وأضاف ساخرا، أن الديموقراطيين الذين يتحدثون عن كلفة المعيشة كأنهم بوني وكلايد يتحدثان عن القانون والنظام.

صارفا نظره عن المسائل الاقتصادية، شن الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما هجوما عنيفا على خصومه السياسيين والصحفيين والمهاجرين، لا سيما الصوماليين الذين كانوا أكثر من استهدفهم في الفترة الأخيرة، ثم بدأ الحضور يصيح "أعيدوهم! أعيدوهم!".

وأعاد ترامب الذي علّق طلبات الهجرة من 19 بلدا تعد من الأفقر في العالم، إحياء تعبير أثار صدمة كبيرة خلال ولايته الأولى بقوله إن الولايات المتحدة تسمح بدخول أشخاص من دول قذرة.

وأعلن ترامب الإثنين، حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين، مستهدفا قاعدة دعم رئيسية تضررت جراء سياساته التجارية والتعرفات التي فرضها.

وقال خلال اجتماع مع منتجين زراعيين في البيت الأبيض، إنه يتخذ إجراءات حيوية لحماية المزارعين الأمريكيين والدفاع عنهم.

ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة لمساعدة المزارعين الذين ساهم الدعم الذي قدّموه له في الانتخابات الرئاسية في فوزه بولاية ثانية، لكنهم تضرروا بشدة جراء التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها.

ومنذ عودة ترامب في يناير إلى السلطة، تضرر العديد من المزارعين الأمريكيين من إجراءات اتخذها شركاء تجاريون ردا على التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب على سلع مستوردة مستخدمة في الزراعة.

وقال ترامب: "نحن نحب مزارعينا، وكما تعلمون فإن المزارعين يحبونني"، موضحا أن حزمة المساعدات البالغة 12 مليار دولار التي ستخصص للمزارعين ستموَّل من جزء صغير نسبيا من عائدات الرسوم الجمركية، وفقا للغد.