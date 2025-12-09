يوسف يطلب فسخ عقد الزواج: "ضربتني بالقلم في فرح صاحبي"

أقام "يوسف. ع"، البالغ من العمر 35 عامًا، مهندس، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبًا فسخ عقد الزواج من زوجته "هالة. ب" 31 عامًا، مبررًا طلبه بتعرضه لإهانات متكررة منها أمام الآخرين، كان آخرها مناداتها أحد باعة "الروبابيكيا" من شرفة المنزل قائلة: "تعالى خُد جوزي ملهوش لزمة"، على حد قوله، إضافة إلى تعديها عليه بالضرب أثناء تواجدهما في حفل زفاف أحد الأصدقاء.

وقال الزوج في دعواه: "تزوجت هالة قبل عام زواجًا تقليديًا، ومنذ بداية الزواج وأنا أعاني من أسلوبها الجارح، كانت تُهينني وتصف ما تفعله بأنه مجرد مزاح، رغم أنني عاتبتها مرارًا وأوضحت لها أن ما تقوم به ليس مزاحًا بل إهانة صريحة، خاصة أنها تفعل ذلك أمام الناس".

وأضاف: "خلال حضورنا حفل زفاف أحد أصدقائي، قامت زوجتي بصفعي أمام المعازيم والكاميرات التي كانت تُصور الحدث، فغادرت الحفل فورًا واتجهت إلى منزل أسرتي، وبعدها جاءت هي ووالدتها لتعاتباني على تركها بمفردها، وكأن الأمر طبيعي، وبررت والدتها ما حدث بأن هالة (بتهرج)، أكدتُ لهما أن ما حدث قلة احترام، خصوصًا أنها تستخدم ألفاظًا غير لائقة وبصوت مرتفع أمام الجميع، وبعد تدخل الأسرتين تم إصلاح الأمور وعدنا إلى منزلنا".

وتابع يوسف قائلًا: "بعد الصلح، طلبت مني زوجتي أن أدعوها للغداء احتفالًا بعودة الأمور إلى طبيعتها، وخرجنا بالفعل، لكن الموقف تكرر ولم أعد قادرًا على احتمال تصرفاتها".

واختتم الزوج شهادته بالواقعة التي دفعته للتحرك قضائيًا: "في يوم الحادثة، سمعت زوجتي صوت بائع الروبابيكيا في الشارع، فخرجت إلى الشرفة ونادت عليه: تعالى خُد جوزي، ده مالوش لزمة، وذلك أمام الجيران، ثم وقفت تضحك، عندها جمعتُ متعلقاتي وغادرت المنزل ولجأت إلى محكمة الأسرة".

وأكد أنه أقام دعوى فسخ عقد الزواج رقم 603 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى الآن.

