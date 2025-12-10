مكون من 4 طوابق.. وفاة 12 شخصا إثر اندلاع حريق بمبنى سكني جنوب الصين



وكالات

أسفر حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة شانتو في مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين عن مقتل 12 شخصا، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية الأربعاء عن السلطات المحلية.

واندلع الحريق مساء الثلاثاء في المبنى المكون من 4 طوابق، ويجري تحقيق لتحديد أسباب الحادثة وفقا لوكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا".

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "بكين نيوز" الرسمية على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي حريقا قويا في الطابق الأرضي من مبنى ودخانا رماديا كثيفا يتصاعد من نوافذ الطوابق العليا، فيما ينشط عناصر إطفاء لإنقاذ السكان.

وكشفت أولى التحقيقات أن الحريق طال حوالى 150 ألف متر مربع، وفقا للغد.

ووقعت الكارثة بعد حريق اجتاح مجمعا سكنيا في هونغ كونغ الشهر الماضي موقعا 160 قتيلا.

وقضى عشرون شخصا في مطلع أبريل في حريق اندلع في دار للمسنين في شمال الصين.

وفي يناير، أسفر حريق في سوق للخضار في جاججياكو شمال غرب بكين عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفقا للغد.